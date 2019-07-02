Синоптики рассказали о погоде на завтра
В пятницу в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, северо-западный ветер днем временами усилится. Об этом haqqin.az сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 20-24, днем 31-36 тепла, в Баку ночью 22-24, днем воздух прогреется до 35 градусов тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75%, днем 40-50%.
На северных и южных пляжах Апшерона северо-западный ветер днем временами усилится.
Температура морской воды составит 22-24 градуса.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди, местами ливневые, возможен град. Западный ветер временами усилится. Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 34-39 тепла, в горах ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла.
Начиная с завтрашнего вечера и до воскресенья включительно преобладание временами усиливающегося северного ветра на Апшероне и близкий к климатической норме температурный режим благоприятно скажутся на самочувствии метеозависимых лиц.