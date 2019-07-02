Синоптики рассказали о погоде на завтра

В пятницу в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, северо-западный ветер днем временами усилится. Об этом haqqin.az сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 20-24, днем 31-36 тепла, в Баку ночью 22-24, днем воздух прогреется до 35 градусов тепла.