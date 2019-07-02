В Иране назвали условия переговоров с США

Тегеран и Вашингтон могут провести переговоры только в том случае, если США снимут свои санкции с Исламской Республики, после чего высшее политическое руководство ИРИ в лице верховного руководителя страны аятоллы Сеида Али Хаменеи может разрешить проведение подобных переговоров. Об этом заявил министр разведки Ирана Махмуд Алави, передает агентство IRNA.

«Вопрос проведения переговоров с Америкой может быть пересмотрен Ираном только в том случае, если президент США Дональд Трамп отменит санкции, а наш верховный руководитель даст разрешение на проведение таких переговоров», — заявил глава иранского разведведомства.

По словам Алави, просьбы нынешней американской администрации о переговорах свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты «испугались военной мощи Ирана» и это «является причиной их решения отменить атаку против Ирана».