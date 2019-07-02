Али Ахмедов о слухах про внеочередные парламентские выборы

«Я не знаю причину возникновения слухов про внеочередные выборы в Милли Меджлис. Возможно, таким образом некоторые журналисты завлекают читателей. Нет никаких причин для проведения внеочередных парламентских выборов в Азербайджане». Об этом журналистам заявил исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов.

Вместе с тем Али Ахмедов напомнил, что в декабре этого года состоятся очередные муниципальные выборы.

«В Конституции указано, что парламентские выборы проводятся раз в пять лет - в ноябре. Согласно законодательству, следующие парламентские выборы пройдут в ноябре 2020 года», - сказал он.