Благотворительный забег «Абсолютная жизнь» от QNET прошел в Новосибирске.

Забег назван «Абсолютной жизнью» не случайно: компания QNET с самого своего основания стремится поддерживать идею здоровья, улучшения качества жизни и важности взаимопомощи. Миссия находит свое отражение в продукции и услугах компании.

Мероприятие организовано благотворительным фондом компании QNET, который называется «Ритм» (RYTHM: «Raise Yourself To Help Mankind» – «Поднимись сам, чтобы помочь человечеству»). В 2018 году благодаря забегу удалось собрать 250 000 рублей, на которые были приобретены школьные принадлежности для детей из малообеспеченных семей, чтобы подготовить их к 1 сентября. В 2017 году средства собирались на нужды детского приюта.