16:40

Благотворительный забег «Абсолютная жизнь» от QNET прошел в Новосибирске. Организатор, международная компания прямых продаж QNET, проводит мероприятие уже в третий раз.

В этом году участники прибыли практически со всей Сибири: из Новосибирска и Новосибирской области, Барнаула, Омска, Томска, Белово, Бийска, Кемерово, Таштагола, Бердска, Новоалтайска. Более 1000 человек пробежали 2 километра вдоль Михайловской набережной и собрали рекордное количество денег – 470 тысяч рублей. 260 тысяч рублей будут направлены в благотворительный фонд «Рука помощи», на организацию в июле летнего лагеря для детей с ограниченными возможностями. В лагере для детей с ОВЗ создана доступная среда. Они живут рядом со здоровыми сверстниками, участвуют в жизни лагеря, общаются, дружат и чувствуют себя нужными, полезными и равными. 200 тысяч переданы руководителю Кировского отделения Регионального специализированного дома ребенка Новосибирской области для поддержки его подопечных – детей-сирот. 10 тысяч будут потрачены на праздничное чаепитие в детском приюте «Снегири». Есть постоянные участники, кто бежит дистанцию в третий раз, много тех, кто пришел с семьями. Независимый представитель компании Елена, которая приходит на мероприятие во второй раз, делится эмоциями: «Я пришла сюда с мужем и ребенком, организаторы постарались, молодцы. Было весело! Именно с таким настроением должны проходить благотворительные мероприятия!».

С приветственными словами к участникам забега обратились заместитель начальника управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска Станислав Даниленко и олимпийский чемпион по ходьбе на 50 км Андрей Перлов. Станислав Даниленко отметил, что мероприятие стало масштабным праздником для всех, кто выбирает здоровый образ жизни. Разминку перед стартом провели профессиональные фитнес-инструкторы. Первым на дистанции среди мужчин стал Евгений Щеголихин, а среди женщин – Ирина Попкова. Победителей и участников наградили медалями, дипломами и подарками, а после забега всех ждал фестиваль, на котором гости могли сделать стильное видео в технике рисования светом «фризлайт», потанцевать под зажигательные треки диджея, поиграть в огромный дартс. Была организована 3D-фотостудия, а также дегустация продукции компании для здорового образа жизни. Для детей проводились мастер-классы, а также ребята могли мастерили игрушку-вертушку своими руками.

Забег назван «Абсолютной жизнью» не случайно: компания QNET с самого своего основания стремится поддерживать идею здоровья, улучшения качества жизни и важности взаимопомощи. Миссия находит свое отражение в продукции и услугах компании. Мероприятие организовано благотворительным фондом компании QNET, который называется «Ритм» (RYTHM: «Raise Yourself To Help Mankind» – «Поднимись сам, чтобы помочь человечеству»). В 2018 году благодаря забегу удалось собрать 250 000 рублей, на которые были приобретены школьные принадлежности для детей из малообеспеченных семей, чтобы подготовить их к 1 сентября. В 2017 году средства собирались на нужды детского приюта.