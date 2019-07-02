В иранском Западном Азербайджане предотвратили теракт

В Иране сухопутные войска Корпуса стражей исламской революции, базирующиеся в Халдеранском регионе в провинции Западный Азербайджан, предотвратили теракт, готовившийся одной из ячеек террористической группировки ИГИЛ. Об этом сообщает иранское информагентство Mehr.

Согласно информации, террористы пытались нелегально пересечь северную границу Исламской Республики, в результате силы КСИР открыли огонь. Двое из боевиков были убиты, остальные ранены. По предварительной информации, террористы собирались организовать крупный теракт в иранской провинции.

Mehr сообщает, что у боевиков изъяли значительное количество оружия, боеприпасов и средств связи.