Виктория Магда, специально для haqqin.az 15:23

«Путь к Свободе» – так называется новая политическая сила, созданная за рубежом эмигрантами из Туркменистана. Первое заседание Координационного совета, который возглавил председатель региональной общественной организации русско-туркменской дружбы «Соотечественник» Максат Сапармурадов, состоялось в Стамбуле. Цель организации – проведение на родине экономических и политических реформ, а также свободных президентских и парламентских выборов. Возможно, на создание «Пути к Свободе» какая-то отмашка была дана сверху. Иначе трудно представить, чтобы сторонники новой политической силы так активно работали бы в Дашогузском велаяте (области), где проводят встречи с населением, распространяют листовки и готовятся начать подобную деятельность в других регионах Туркменистана, надеясь, по словам лидера, уже в скором времени изменить ситуацию родине к лучшему.

В десятке самых дорогих городов мира Ашхабад вошел в десятку самых дорогих городов мира для проживания экспатов, обставив Пекин, Нью-Йорк и Шеньчжень. По данным международной организации Mercer, которая проводила исследование, туркменская столица заняла седьмую строчку в списке городов, что по мнению специалистов, обусловлено высокими затратами на потребительские товары для иностранных граждан и динамичным рынком жилья. Если для Гонгонга, Токио, Нью-Йорка, китайских Шанхая и Шеньчженя или европейского Цюриха дороговизна – обычное дело, то увидеть Ашхабад в компании городов с бурно развивающейся экономикой и перенаселением довольно странно. Туркменистан с 2016 года переживает жесточайший финансовый и экономический кризис. Главной причиной этого стало падение спроса и цены на углеводороды, также ряд неудачных внешнеполитических решений, крайне персонифицированной мотивацией внешней политики. Это привело к конфликтам с Ираном и Россией. Конфликты, в свою очередь, отразились на экономических связях с этими странами, а они были основными покупателями туркменского газа.

Остался только Китай Сегодня газ у Ашхабада покупает только Китай. Причем, по крайне низким ценам и в счет погашения кредита в 4 млрд. долл., который был взят у Пекина под строительство газопровода в китайском же направлении. Из-за чрезмерной зависимости от экспорта энергоресурсов и неспособности диверсифицировать экономику Туркменистан оказался в очень тяжелой ситуации. Она же была усугублена мало кому интересными, зато затратными Азиатскими играми, организация и проведение которых потребовало колоссальные в условиях кризиса строительства объектов и инфраструктуры и «вдогонку» огромные средства на их обслуживание и поддержание в порядке. Вторая причина затянувшегося кризиса – системная проблема дефицита квалифицированных кадров. Они подбираются не по профессиональным качествам, а зачастую по родственным признакам. Еще одна преграда, которая встала на пути у молодых специалистов, это нострификация диплома, полученного в зарубежном вузе. По указу президента Гурбангулы Бердымухамедова был составлен список вузов, дипломы которых будут признаваться в Туркменистане, а также перечень востребованных специальностей. В этот список попали далеко не все вузы, которые пользуются популярностью у туркменских студентов. Поэтому молодежь, выехавшая учиться за рубеж, возвращаться на родину не спешит. Тем более, что по недавнему распоряжению властей, студенты, приехавшие на каникулы или завершившие образование и вернувшиеся на родину, подвергнутся досмотру на выявление иностранной валюты, и каждый обнаруженный доллар будет изъят в пользу государства. Между тем для студентов главной проблемой была не учеба, а выживание в чужой стране. Родители не могли отправить своим детям деньги на образование и проживание из-за законодательных ограничений в Туркменистане. Туркменские банки прекратили проводить все валютные операции. Это затронуло все слои населения, включая предпринимателей. Другой проблемой стали задержки зарплат, увольнения, массовые сокращения рабочих мест или принудительная отправкой бюджетников в неоплачиваемые отпуска. По некоторым оценкам, реальный уровень безработицы в Туркменистане уже достиг 60%. При этом власти при случае берут со своих граждан расписку о том, что они не поедут на заработки в другие страны. В армии некому служить Но, несмотря на запреты и ограничения, все больше граждан Туркменистана в поисках работы стремятся выехать за рубеж. Основным направлением остается Турция, но в последнее время удачей стало зацепиться в соседних странах – Казахстане, Узбекистане и Азербайджане. Новым направлением туркменской трудовой миграции может стать Россия. Особую обеспокоенность вызывает состояние туркменской армии. Там уже реально некому служить. Между тем ситуация на туркменско-афганской границе остается нестабильной.

По экспертным данным из Туркменистана только за последние 10 лет выехало около 2 млн. человек на постоянное место жительство и на заработки с перспективой осесть в той стране, где удалось найти работу. Власти эту тему никак не комментируют. А данные переписи населения, которая проводилась пару лет назад, засекречены. По оценкам наблюдателей, в стране осталось около 3 млн. человек. «Страна обезлюдила, – сказал в беседе с haqqin.az туркменский эксперт Сердар Айтаков. – Самая активная и креативная часть общества покинула Туркменистан давно. Сейчас начинается массовая миграция малообеспеченного населения городов и сел. Основная причина – резкое ухудшение экономического положения населения. На фоне безработицы и дальнейшего сокращения рабочих мест, в том числе в связи с закрытием и объединением министерств и ведомств, ограничением возможностей для частного бизнеса, власти страны ужесточили контроль за населением, в том числе участились случаи препятствования в выезде населения из страны. Пытаясь воспрепятствовать происходящему власти уже откровенно вводят безадресные, выборочные запреты на выезд – адресные уже давно включены. Но народ все уезжает и уезжает. В основном в Турцию, где существует заметный теневой рынок рабочей силы. При этом, по моим данным, турецкая сторона этот процесс сознательно поддерживает. Например, огромная часть обслуживающего персонала в туристических районах предоставлена именно туркменам. Работа на дому сиделками, кухарками, нянечками и т.п. – это официально нигде не регистрируется». Турция, по официальным данным, ежемесячно принимает в среднем 20-25 тыс. туркмен. Миграция в Узбекистан с севера и востока Туркменистана не поддается оценке. Ташкент после смены власти затеял перезагрузку экономики, в стране наблюдается строительный и производственный бум. Следовательно нужна и недорогая рабочая сила. Как сможет справиться хотя бы с частью вызовов новосозданная политическая организация «Путь к Свободе», пока не очень понятно. Ее лидер Максат Сапармурадов haqqin.az, что в состав организации войдут четыре политических партии, которые пока не зарегистрированы в Туркменистане: Консервативная партия Туркменистана, Демократическая либеральная партия, созданная студентами-туркменами, обучающимися за границей, Демократическая партия Туркменистана, объединяющая сторонников обновления страны, проживающих в настоящее время в Туркменистане и Коммунистическая партия Туркменистана, также имеющая сторонников в Туркменистане. Желающих вступить в «Путь к Свободе» на данный момент всего около 30 тысяч человек. Ожидается присоединение авторитетных туркменских деятелей. Рассуждая о перспективах, Сапармурадов, сказал, что не хочет, чтобы к организации относились, как к оппозиционной, но как к «объединению патриотов своей страны, которых не устраивает нынешняя ситуация на родине», «желающих свободных и демократических выборов в Туркменистане», с «гарантией безопасности президенту Гурбангулы Бердымухамедова и членам его семьи», с «абсолютным отсутствием силовых или экстремистских путей решения тех или иных вопросов».