Уроженец Армении устроил стрельбу в Тюмени

Выяснилось, что стрельбу устроил 28-летний ранее судимый выходец из Армении, пишет Ura.ru. Издание отмечает, что конфликт произошел у бутика Rieker: один посетитель достал нож, второй — травматический пистолет, а потом сделал три выстрела.

В Тюмени (РФ) задержаны участники конфликта, произошедшего накануне в торгово-развлекательном центре «Кристалл». У них были изъяты травматический пистолет и охотничий карабин.

«Я понимаю, я виноват. Хотел искренне извиниться перед населением города Тюмени. Я сожалею о содеянном», — заявил 28-летний представитель Республики Армения.

Он рассказал, что находился в торговом центре вместе с братьями, а человек, в которого он выстрелил — его «давнишний знакомый», к которому он испытывал «личную неприязнь».

По официальной версии, четверо молодых людей случайно встретили в ТРЦ «Кристалл» 40-летнего мужчину, с которым у одного из них был давний конфликт. Во время словесной перепалки на втором этаже один из молодых людей достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил. После этого он вместе со своими приятелями убежал из торгового центра, пишет тюменское издание 72.ru.

Стрелявшим оказался неработающий гражданин Армении, ранее судимый за экономическое преступление Павел Колозян.

О пострадавшем известно, что он представитель корейской диаспоры. Предположительно, занимается бизнесом, но его личность 72.RU не известна.

Руководитель корейский диаспоры Алексей Тен уверяет, что потасовка произошла не на национальной почве: "Это бытовой конфликт. Говорят, что с армянской диаспорой у нас противоборство, но это не так. Мы нормально общаемся между собой, и никаких столкновений у нас нет".