Представители американского Caspian Policy Center провели встречи в Баку

В Агентстве по инновациям в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий состоялась встреча с представителями американского исследовательского центра Caspian Policy Center: директором Афганом Нифти, контр-адмиралом Роном МакЛареном, а также членом совета директоров и бывшим послом США в Азербайджане Робертом Секутой.

В начале встречи директор Парка высоких технологий Турал Керимли ознакомил гостей с инфраструктурой агентства и научно-исследовательской лабораторией, предоставленной стартапам для создания прототипов и макетов.

В ходе беседы были обсуждены шаги, проделанные на пути развития высоких технологий в стране, а также дальнейший план работы в этой сфере. В рамках программы COMmercialize startUP – ComUP Агентство по инновациям ознакомило гостей из исследовательского центра со стартапами Центра бизнес-инкубации и акселерации с целью коммерциализации проектов.

Было выражено удовлетворение итогами проведенной работы, а также даны рекомендации по развитию стартап-экосистемы в Азербайджане, основанные на опыте США.

В заключение встречи были обсуждены различные аспекты двусторонних контактов и перспективы дальнейшего сотрудничества между двумя странами.