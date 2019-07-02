В Грузии заговорили о мятеже

"На данном этапе на основании анализа показаний десятков свидетелей, проведенных дополнительных следственных мероприятий и добытых улик следственный орган пришел к выводу, что в ночь на 21 июня отдельными лицами планировалось насильственное завладение государственной властью путем мятежа", - передает ТАСС слова Кацитадзе.

Беспорядки на митинге в Тбилиси 20-21 июня у здания парламента Грузии были частью плана отдельных лиц по насильственному захвату государственной власти путем мятежа, заявил на проведенном сегодня брифинге представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе.

Дело о митингах Генпрокуратура Грузии расследует по статьям "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии, повлекший смерть человека или иные тяжкие последствия", что карается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет.

Сегодня МВД Грузии вызвало на опрос по делу о митингах бывших министров обороны Ираклия Окруашвили и Георгия Барамидзе. За день до этого стало известно, что по этому же делу на опрос вызван и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. Все бывшие чиновники заявили о готовности дачи показаний лишь в присутствии судьи-магистрата.

С 20 июня в Тбилиси у здания парламента проводятся масштабные митинги. Их причиной стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.