Азербайджанский онколог получил международную премию в США ФОТО
Борьба с онкологическими заболеваниями требует специального подхода к системе здравоохранения, а их лечение - особого внимания и заботы врачей. Сегодня методы диагностики и лечения онкологических заболеваний постоянно совершенствуются. В этом плане единство медицины и технологий открывает новые возможности для врачей.
Международная конференция, ежегодно проводимая Обществом ядерной медицины и молекулярной диагностики (Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging), является одним из международных мероприятий, где специалисты обмениваются научнымидостижениями в борьбе с онкологическими заболеваниями, демонстрируются современные технологии. Подобного рода мероприятия также дают возможность проводить обмен мнениями со специалистами ведущих медицинских учреждений мира.
В этом году конференция, в которой участвовали не только врачи, но также фармацевты, технологи и физики, прошла в американском городе Анахайм (штат Калифорния). Азербайджан представляла делегация в составе четырех сотрудников под руководством заведующего отделом ядерной медицины Национального центра онкологии, доктора философии по медицине Фуада Новрузова.
На открытии конференции с участием представителей более чем 100 стран выступил руководитель SNMMI, профессор Университета Юты, президент Общества ядерной медицины и молекулярной диагностики США Сатоши Миношима. Он, а также председатель организационного комитета конференции, профессор Массачусетского госпиталя Умар Махмуд и другие выступавшие подчеркивали важность мероприятия.
В ходе конференции для презентации у азербайджанской делегации были приняты три научные статьи, посвященные молекулярной диагностике и лечению рака молочной и предстательной железы и опухоли мозга. Одна статья должна была быть представлена участникам форума в виде доклада, две другие – в форме тезисов.
Тезисно были презентованы статьи об обследовании позитронной эмиссионной томографии при раке молочной железы, а также о производстве и определении качества радиофармацевтического лекарственного препарата Ac225-PSMA, используемого в лечении радионуклидами при раке предстательной железы, применяемом внашем регионе и на пространстве СНГ лишь в Азербайджане. А статья доктора философии по медицине Фуада Новрузова о ранней диагностике и лечении рака мозга была заслушана в форме доклада и удостоена международной премии как лучшая научная статья.
Следующая конференция SNMMI пройдет с 13 по 16 июня 2020 года в Нью-Орлеане (штат Луизиана, США).