Борьба с онкологическими заболеваниями требует специального подхода к системе здравоохранения, а их лечение - особого внимания и заботы врачей. Сегодня методы диагностики и лечения онкологических заболеваний постоянно совершенствуются. В этом плане единство медицины и технологий открывает новые возможности для врачей.

Международная конференция, ежегодно проводимая Обществом ядерной медицины и молекулярной диагностики (Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging), является одним из международных мероприятий, где специалисты обмениваются научнымидостижениями в борьбе с онкологическими заболеваниями, демонстрируются современные технологии. Подобного рода мероприятия также дают возможность проводить обмен мнениями со специалистами ведущих медицинских учреждений мира.

В этом году конференция, в которой участвовали не только врачи, но также фармацевты, технологи и физики, прошла в американском городе Анахайм (штат Калифорния). Азербайджан представляла делегация в составе четырех сотрудников под руководством заведующего отделом ядерной медицины Национального центра онкологии, доктора философии по медицине Фуада Новрузова.

На открытии конференции с участием представителей более чем 100 стран выступил руководитель SNMMI, профессор Университета Юты, президент Общества ядерной медицины и молекулярной диагностики США Сатоши Миношима. Он, а также председатель организационного комитета конференции, профессор Массачусетского госпиталя Умар Махмуд и другие выступавшие подчеркивали важность мероприятия.

В ходе конференции для презентации у азербайджанской делегации были приняты три научные статьи, посвященные молекулярной диагностике и лечению рака молочной и предстательной железы и опухоли мозга. Одна статья должна была быть представлена участникам форума в виде доклада, две другие – в форме тезисов.