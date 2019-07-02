Расширились возможности для стартапов Barama

Центр инноваций и предпринимательства Barama, созданный в 2009 году ООО Azercell Teleкom, оказал поддержку развитию предпринимательской среды и стартап-системы в стране.

Центр, который помогает преобразованию проектов и стартапов в сфере информационных технологий в независимые компании, оставаясь брендом ООО Azercell Telekom, продолжит свою деятельность в Агентстве по инновациям при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Агентство по инновациям будет осуществлять управление центром, поддерживая перспективы его дальнейшей деятельности и развития. В результате путем повышения эффективности организационных процессов предоставится возможность создать в стране благоприятные условия для развития данной системы.

Отметим, что в настоящее время Barama оказывает поддержку 15 стартапам.