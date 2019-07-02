С Азербайджаном у нее не просто конфликт, а, по сути, война. С Турцией — тоже конфликт, но тлеющий. С Грузией пока соблюдается внешний дипломатический этикет, но и здесь армянские «патриоты» уже нацелились на чужие территории, неофициально называя грузинскую Джвахетию «исконно армянской землей».

Для любой страны очень важно заручиться добрыми отношениями с соседями. Для любой, но не для Армении. Несмотря на тяжелое экономическое и не менее сложное политическое положение, эта страна своими территориальными претензиями все больше обостряет отношения практическим со всеми граничащими с ней государствами.

Как такое возможно в случае самозваного, никем не признанного образования, причем на территории чужой страны, видимо, знает только сам Абрамян. Однако именно на этом основании он требует от Турции компенсацию в размере 12,6 триллиона евро. Более того, новоявленный «президент» рекомендовал главам двух крупнейших держав принципы реформирования Организации объединенных наций (ООН) «в соответствии с современными реалиями».

Ну а что касается Турции, то ее исторические области - Ван, Ардаган, Карс ненасытные соседи давно объявили Западной Арменией. Даже «президент» этой самой «Западной Армении» отыскался – некий Арменак Абрамян. И этот самозваный «глава государства» уже обратился к главам Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации, в котором выдвинул аргументы, на каком основании, почему «Западная Армения» и ее жители могут претендовать на полную независимость. В своем послании он утверждает, что якобы в 2011 году «Западная Армения» присоединилась к Гаагской конвенции «О правах и обязанностях государств и войны на суше» и заявила о своем постоянном вооруженном нейтралитете.

По мнению Арменака Абрамяна, восстановления (!) «независимости республики Западная Армения» станет важным фактором для изменения и реформирования международной политической системы.

И всю эту нелепицу поддерживают официальные лица Армении. В апреле 2015 года группа, занимающаяся исследованием вопросов о предоставлении компенсаций за «геноцид армян» (The Armenian Genocide Reparations Study Group), опубликовала доклад, который представляет собой расчеты компенсации за события 1915-1923 годов на территории Турции в правовом, историческом, политическом и этическом аспектах. Согласно подсчетам группы, Турция должна выплатить за «учиненный геноцид армян» 104 млрд 544 млн 260 тыс. 400 американских долларов. То есть для армян весь вопрос «геноцида» и «Западной Армении» упирается прежде всего в деньги.

Как ни странно, Анкара далеко не всегда реагирует на сепаратистские претензии. Она промолчала даже тогда, когда армяне из города Ван под названием «команды» «Западная Армения» участвовали в организованном на территории оккупированного Карабаха футбольном «турнире» ConIFA-2019. Тем временем Армения своими выпадами усиленно создают у мировой общественности отрицательный, агрессивный имидж Турции.

Как считает турецкий профессор университета Улудаг Махмуд Энгин, армяне запутались в собственной лжи. «Они думают, что Турция испугается и начнет платить им деньги. Но за что, собственно, платить - за вымышленный «геноцид»? Тогда и турки могут предъявить Армении колоссальные претензии. Тысячи турок стали жертвами зверств армянских банд во времена Первой мировой войны. Не говоря уже о том, что армяне до сих пор оккупируют территории Азербайджана, изгнав с захваченных земель сотни тысяч азербайджанцев. Подобными заявлениями и претензиями Армения делает хуже только себе. Надо бы этой стране быть серьезнее, чтобы не превращаться во всеобщее посмешище», - сказал профессор.

Турецкий историк из Стамбульского университета Ускюдар Мелек Ашкын, в свою очередь, отмечает, что ни одна страна, поднимавшая тему событий 1915 года, не смогла подкрепить свою позицию архивными документами, в то время турецкие архивы доступны для общественности.

«33,5 тысячи документов, 8 тысяч из которых уже оцифрованы, составляют архив Османской империи. Также в электронный формат переведено 19 тысяч документов и два миллиона книг из архивов Турецкой Республики, - сообщила Ашкын haqqin.az. – И я просто поражаюсь фантазии разного рода армянских ученых и политологов, которые, с одной стороны, заявляют, что нужно установить с Турцией нормальные, добрососедские отношения, а с другой - предъявляют ей территориальные претензии. Армяне сами не знают, что хотят, а разговоры про Западную Армению и прочее более чем не серьезны».