Косово и Албания сделали шаг к объединению: создают общие посольства

Самопровозглашенная Республика Косово и Албания подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве во внешней политике и объединении диппредставительств, сказал глава внешнеполитического ведомства республики Бехджет Пацолли.

Встреча главы косовского МИД с албанскими коллегами состоялась в начале недели в Тиране. "Горжусь нынешним подписанием исторического соглашения с главой МИД Албании Гентом Цакаем о стратегическом сотрудничестве между нашими министерствами и унификации (объединении) диппредставительств Косово и Албании. Это большой шаг вперед в нашей национальной интеграции, который укрепит наше глобальное присутствие", - написал Пацолли в Твиттер.

«Это большой шаг вперед, чтобы выступать вместе перед всем миром и действовать как одна нация», – отметил он.

В августе 2018 года правительства Косово и Албании сообщили о постепенном переводе границы между ними в режим "свободного перемещения". В мае этого года глава Косово Хашим Тачи призвал руководство в Тиране к полному упразднению границ между албанцами.