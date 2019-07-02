Казаки расправились с семьей Эминали Мусаева

Отдел информации 17:18

В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) троих представителей местной казачьей станицы, в том числе известного на Урале бойца смешанных единоборств Сергея «Светогора» Калинина, задержали за избиение предпринимателя-азербайджанца и его сыновей. Как пишет российская интернет-газета Znak, эти люди, называющие себя казаками, одетые в соответствующую форму и вооруженные шашками, нагайками, гранатой и огнестрельным оружием, устроили разборки с семьей местного предпринимателя-азербайджанца Эминали Мусаева.

Согласно информации, сначала в кафе жестоко избили его 24-летнего Ильгара Мусаева, заковав его в наручники и угрожая взрывом гранаты, а затем, когда Ильгар с отцом и братом приехали решить вопрос миром, толпой кинулись на них прямо в центре города у дома атамана станицы Игоря Цыганова. При этом прибежавших на помощь двух друзей Ильгара не тронули, сказав, что они славяне. «Инцидент между 24-летним азербайджанцем Ильгаром Мусаевым, который вместе с родителями большую часть жизни живет в Верхнем Уфалее, и местными казаками произошел 2 июля в кафе «Созвездие», - пишет издание. На следующий день Сергей Калинин позвонил Ильгару снова и предложил приехать в кафе «Созвездие. Парень приехал вместе с другом Ильей Никитиным. Издание пишет, что когда Ильгар Мусаев вместе с другом зашел в кафе, Сергей Калинин, его брат Родион и Иван Спиридонов стали оскорблять его, а затем напали и стали избивать. Илья Никитин пытался собой закрыть собой своего друга Ильгара, но ему не дали это сделать. Нападавшие стали избивать Ильгара ногайкой, а Иван Спиридонов достал пистолет и сделал четыре выстрела. Затем молодого азербайджанца заковали в наручники и выволоки в беседку у кафе, там нападавшие отвлеклись и Ильгару с помощью друга удалось бежать.

Во второй половине дня 3 июля отец и братья Мусаевы поехали к дому атамана Игоря Цыганова в самом центре города, чтобы помириться с казаками. «Минуты три-четыре прошло. Вдруг из-за угла выходит Сергей Калинин. В казачьей форме, на голове папаха, в правой руке шашка, в левой нагайка. Рядом его брат с пистолетом. Слева Спиридонов — у него руке обрез ружья двуствольного, — подробно рассказывает пострадавший парень. — С ними еще человек пять. Все они в казачьей форме. Калинин с ходу спросил: «Кто хотел с нами поговорить?» и тут же ударил эфесом шашки по лицу Эльфата. Тот упал, его начали запинывать. Тут же со всех сторон прибежали еще человек 15-20 казаков, кто в форме, кто нет. Окружили. Нас начали просто убивать. Таскали по земле, по щебенке, били. Потом они начали стрелять. Спиридонов из обреза попал отцу в кисть правой руки, которой он прикрывался. Полиция сказала, что на месте нашли не менее семи гильз», - рассказал Ильгар.