Американский генерал о планах США на случай ядерной войны

Гольдфейн отметил, что cначала должен связаться с Тодом Уолтерсом, главой Европейского командования ВС США, после чего "в одно мгновение" силы США и НАТО начнут массированную контратаку, включающую "применение истребителей, бомбардировщиков, самолетов-топливозаправщиков, средств разведки, кибернетических, космических и специальных операций".

По словам генерала, после этого он должен связаться с главой Северного командования ВС США Терренсом О’Шонесси, чтобы предпринять ответные действия на американской территории. Противоракеты наземного базирования будут готовы отразить ракетный удар и выявить среди ложных целей настоящую боеголовку. После этого на завершающем этапе задействуют атомные подводные лодки, которые "дадут разрушительный залп из-под воды".

Третьим контактом Гольдфейна станет глава Стратегического командования США Джон Хайтен. Он должен будет доложить, какая ядерная атака потребуется для "сдерживания" противника.

"Каждая из этих миссий является "беспроигрышной", и все они должны быть запущены одновременно", — цитирует Гольдфейна Defense Maven.