В Исландии официально ввели третий пол

Власти Исландии приняли закон о гендерной автономии или введении третьего пола, который будет обозначаться в документах как «Х». По данным The Reykjavik Grapevine, на внедрение нововведений может уйти до полутора лет.

Проект одобрен практически единогласно: за проголосовали 45 депутатов, трое воздержались, против никто не голосовал.

Согласно закону, воспользоваться нововведением смогут лица старше 18 лет, для этого не нужно проведения каких-либо операций. Также закон позволяет сменить имя, которое не будет указывать на принадлежность к мужскому или женскому полу — можно будет выбрать нейтральное окончание. Однако изменить фамилию на нейтральную удастся только после юридической смены пола.

Отметим, что третий пол ранее также признали в Германии и Австрии.