Сторонники Кочаряна снова вышли на улицы

Участники акции держали в руках постеры с фотографией Кочаряна, на которых написано: "Мой герой должен быть на свободе" и скандировали "Кочарян - герой!", "Никол, позор!"

Протестующие утверждают, что в отношении Кочаряна осуществляется политическое преследование, и впоследствии все заказчики этого процесса сами предстанут перед правосудием.

Собравшиеся перед зданием правительства несколько десятков полицейских перекрыли вход в здание правительства.

В настоящее время Кочарян находится в уголовно-исправительном учреждении "Центр-Ереван" по обвинению в свержении конституционного строя в рамках дела 1 марта 2008 года.