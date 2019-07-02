В Баку за антисанитарию закрыли пекарню фото
В Агентство пищевой безопасности (АПБ) поступила жалоба на принадлежащий физическому лицу Мехману Бабаеву хлебопекарный цех, расположенный по адресу Бинагадинский район, 2-я Промысловая улица, 89, кв. 48. На основании жалобы сотрудники агентства провели мониторинг, в ходе которого подтвердились указанные в заявлении факты. Об этом сообщает пресс-служба АПБ.
При осмотре было выявлено, что в цеху, работающем без регистрации в реестре Агентства пищевой безопасности, не соблюдаются требования санитарно-гигиенических и нормативно-технических правил. В связи с отсутствием на предприятии участка предварительной переработки непросеянная мука высыпается в тестомешалку, а замешанное тесто хранится на полках на открытом воздухе во дворе, поскольку отсутствует холодильный участок.
Во время осмотра было установлено, что неизвестен источник используемого сырья, а также, что сырье и готовая продукция не проходят лабораторных анализов. Обнаружено, что во время маркировки продукции грубо нарушаются права потребителей - вместо реальной даты изготовления наносится клеймо с датой следующего дня, а также без всяких оснований указывается срок хранения 96 часов.
На основании выявленных недостатков работа цеха приостановлена, взятые образцы продукции отправлены в лаборатории Института пищевой безопасности. По факту проводятся расследования в рамках законодательных мер.