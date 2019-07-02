Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард провела обсуждения с лидерами G20, в ходе которых выразила обеспокоенность состоянием глобальной экономики. И действительно, глобальную экономику стабильной сегодня не назовешь: инвестиции ослабли, торговля существенно замедлилась, темпы роста экспорта и импорта на самом низком уровне с момента большого финансового кризиса.

Действительно, если сторонам удастся без особого ущерба для глобальной экономики решить возникшие между ними проблемы, это может войти в историю. Фактически в руках двух лидеров величайших экономик, встреча которых продлилась почти полтора часа, сегодня находится судьба всего мира. Но, к сожалению, все еще неизвестно, сколько продлится перемирие — источники в Пекине и Вашингтоне назвали срок в 6 месяцев, но подчеркнули, что это лишь прогноз, а не достоверные сведения. И нам остается лишь наблюдать за ходом развития нового раунда переговоров в течение этого периода.

Да, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке договорились возобновить торговые переговоры между странами, чем, в принципе, объявили о перемирии в торговой войне. В частности, США обязались не вводить новые пошлины на товары из Китая, а конкретные вопросы должны быть урегулированы в ходе встречи торгово-экономических делегаций двух стран. В ходе встречи Трамп заявил, что американская сторона готова к заключению честной торговой сделки. По его словам, это войдет в историю.

Хотя МВФ ожидает в будущем некоторого укрепления отдельных показателей, прогнозируемые риски остаются высокими. И главная угроза росту мирового ВВП заключается в вопросах торговли, включая пошлины между США и КНР. Правда, Лагард приветствовала возобновление торговых переговоров между США и Китаем, но в то же время отметила, что те торговые пошлины, которые уже реализованы, сдерживают мировую экономику, и нерешенные вопросы вносят большую неопределенность относительно будущего.

Ранее мы уже наблюдали, как Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний раунд консультаций проходил в первой половине мая в Вашингтоне, однако они зашли в тупик. 10 мая Белый Дом ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 млрд. долларов, повысив ставку с 10% до 25%. В начале этого месяца Пекин ввел ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций из США на сумму 60 млрд. долларов. Крупнейшие компании мира, особенно в технологической сфере, попали в весьма сложную ситуацию в связи с разными санкциями и туманными перспективами.

Так, специалисты китайского телекоммуникационного гиганта Huawei подсчитали, что выручка ее в ближайшие два года по сравнению с прогнозом сократится на 30 млрд. долларов из-за решения властей США внести компанию в черный список. В августе прошлого года Трамп запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и другой китайской компанией – ZTE, хотя это грозило самим США отставанием в развертывании сети 5G. Вскоре вслед за Huawei Вашингтон из соображений госбезопасности внесло в свой черный список еще четыре китайские IT-компании и один институт. Действия этих организаций также были признаны противоречащими интересам госбезопасности и внешней политики США. В Вашингтоне пошли на такой шаг в преддверии встречи Трампа и Си Цзиньпина в Японии, как будто специально нагнетая ситуацию.

Все изменилось буквально в течение пары дней. На пресс-конференции по итогам саммита стран "большой двадцатки" Трамп заявил о прекращении США технологической блокады китайского телекоммуникационного концерна Huawei - одного из крупнейших поставщиков оборудования для мобильных сетей и второго по величине в мире производителя смартфонов. "Я согласился вновь разрешить продажу технологических продуктов Huawei", - сказал он. Президент США отметил, что американские компании, которые поставляют Huawei комплектующие, были недовольны запретом на сотрудничество с этим китайским концерном.

Другой новостью стало то, что Apple Inc. начала собирать в Китае новые компьютеры Mac Pro - единственные крупные устройства, которые американская компания до недавнего времени производила в США. Mac Pro, стоимость которых достигает 6 тыс. долларов, не входят в число наиболее продаваемых продуктов Apple, однако сам факт принятия компанией решения о переносе производства очень важен, отмечают эксперты. Apple производит основную часть своей продукции в Китае, и эскалация торгового спора США и Китая может создать ей серьезные проблемы, отмечают эксперты.

Так бывает часто. Опрометчивые политические шаги приводят к недовольству экономических компаний, которых политики обрекают на большие лишения. Однако, политика не может действовать в ущерб собственной экономики, наоборот, забота о ней – одна из первоочередных задач политического руководства любой страны. Фундамент, на котором зиждется государство, не разрушать надо, а усиливать. И на сей раз, думается, возможные масштабы ущерба мировой экономике заставили ведущих политиков пересмотреть свои взгляды. Удастся ли им сохранить нынешнюю позицию до конца, покажет время…