США вновь пригрозили Турции санкциями

Власти США сегодня, 4 июля, в очередной раз пригрозили Турции негативными последствиями, в том числе санкциями, в случае приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, передает ТАСС.

"США последовательно и четко заявляют, что Турция, если продолжит приобретение С-400, столкнется с очень реальными и негативными последствиями, в числе которых приостановка поставок истребителей-бомбардировщиков F-35 и участия Анкары в программе промышленного производства F-35, а также санкции в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций")", - заявил агентству представитель Госдепартамента в ответ на просьбу прокомментировать слова руководителя Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира о том, что поставки С-400 могут начаться на следующей неделе.

В конце июня президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что поставки С-400 в страну ожидаются в первой половине июля.