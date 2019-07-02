Путин подарил Папе Римскому «Грех»

Президент России Владимир Путин подарил Папе Римскому Франциску несколько копий нового фильма режиссера Андрея Кончаловского «Грех». Об этом сообщает РИА Новости.

В качестве презента российский лидер также вручил понтифику икону святых Петра и Павла и альбом с работами Микеланджело. Франциск преподнес российскому президенту гравюру с видом Рима.

Беседа Путина с Папой Римским продлилась час. 3 июля в Кремле сообщали, что стороны обсудят сирийское урегулирование и обстановку в Донбассе.

Президент России прилетел в Италию в четверг, 4 июля. Среди запланированных мероприятий — переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, участие в заседании российско-итальянского форума — диалога гражданских обществ.