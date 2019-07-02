Археологи обнаружили жертву древнейшего убийства

В одной из пещер на территории Румынии европейские археологи обнаружили череп древнего кроманьонца, на котором остались следы смертельной травмы, которая была нанесена ему другим человеком, сообщает РИА Новости.

По мнению ученых, это преступление произошло 33 тысячи лет назад, а орудием убийства стала дубинка.

В последние годы антропологи, палеонтологи и археологи активно интересуются тем, когда именно наши предки начали убивать друг друга, вести войны и проявлять другие отрицательные черты современного общества.

Эти исследования показывают, что человечество вело войны на протяжении практически всей истории.