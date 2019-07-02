После смертельного салюта в Минске задержали россиян

Двое представителей поставщика фейерверков из России задержаны в Беларуси после ЧП во время салюта в День независимости в Минске. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, следственный комитет Беларуси подозревает задержанных в нарушении порядка работы с фейерверками.

Как отмечается, в ведомстве заявили, что в процессе заряжания салютных установок подозреваемые осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники.

При этом в белорусском СК подчеркнули, что задержанные прибыли в Беларусь из России.