Сафар Мехтиев встретился с послом Молдовы

Поприветствовав гостей, Сафар Мехтиев рассказал о текущих связях между двумя странами и выразил удовлетворение уровнем двусторонних отношений.

Председатель Государственного таможенного комитета генерал-лейтенант Сафар Мехтиев встретился сегодня с делегацией, возглавляемой послом Молдовы в Азербайджане Георге Леука.

Глава Госкомитета рассказал о реформах, проводимых президентом Ильхамом Алиевым во всех сферах, включая и таможенную. Сафар Мехтиев подчеркнул, что эти реформы играют большую роль в повышении эффективности таможенного дела, способствуют ускорению и упрощению международной торговли, а также повышают прозрачность в таможенной сфере.

По его словам, между двумя странами также налажены эффективные деловые связи в сфере организации таможенного дела, которые создали условия для усиления экономических связей и повышению товароборота.

Было подчеркнуто, что сотрудничество между таможенными органами в рамках ГУАМ еще больше углубилось, созданы условия для ускорения реализации проектов международного значения, а также повышен транзитный и экономический потенциал стран региона.

Напомнив, что система блокчейн внедряется в таможенное дело именно в рамках ГУАМ, Сафар Мехтиев отметил необходимость обмена информацией с Молдовой и важность подписания соответствующего соглашения.

Посол Молдовы в Азербайджане Георге Леука подчеркнул необходимость расширения сотрудничества между странами во всех сферах, в том числе и таможенной. Посол заверил, что не пожалеет сил для того, чтобы между соответствующими структурами двух стран углублялось сотрудничество. Посол также поделился мнениями о перспективах будущего сотрудничества.

На встрече был проведен обмен мнениями по ряду вопросов, вызывающих взаимный интерес.