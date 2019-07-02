На юге Пакистана более 700 детей оказались заражены ВИЧ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела проверку местного населения в районе города Ларкана в южной пакистанской провинции Синд. Результаты показали, что из 30 тыс. обследованных 876 были заражены ВИЧ, при этом 82% — дети младше 15 лет, сообщает The Telegraph.

По данным СМИ, вирус распространяли неквалифицированные врачи-шарлатаны. В качестве причин вспышки также называются небрежное отношение к чистоте и соблюдению норм гигиены в местных подпольных клиниках.

Газета пишет, что существует высокий риск дальнейшего распространения заболевания по стране. В Пакистане, по данным ВОЗ, есть проблемы с необходимыми медикаментами.