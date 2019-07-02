Азербайджан и Россия провели консультации по Каспию

Как сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана, на заседании азербайджанскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел, специальный представитель президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, российскую сторону - специальный представитель президента России в Межгосударственной рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря, посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков.

В Москве состоялись двусторонние консультации между Азербайджаном и Россией по вопросам Каспийского моря.

Во время консультации стороны обсудили вопросы, стоящие на повестке очередного заседания Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря, и обменялись мнениями по открытым вопросам в проекте Соглашения по методике установления прямых исходных линий в Каспийском море.

В рамках консультаций также состоялась встреча между замминистра Х.Халафовым и директором 4-го департамента стран СНГ МИД России Денисом Гончаром. На встрече стороны отметили стратегический характер азербайджано-российского сотрудничества, подчеркнули важность взаимных высокоуровневых визитов в развитии двусторонних отношений.

Во время встречи были также обсуждены и иные вопросы, представляющие обоюдный интерес.