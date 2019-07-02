Нынешний показ военной техники стал первым за 27 лет крупным военным парадом в центре Вашингтона.

Дональд Трамп стал первым за почти 70 лет американским президентом, который в День независимости США, 4 июля, выступил с обращением к нации в историческом центре Вашингтона. Его выступление было приурочено к военному параду с участием ВВС США, авиационной группы "Голубые ангелы" и боевых танков M1 Abrams, пишет Дойче велле.

Тысячи собравшихся увидели, в частности, тяжелый бомбардировщик B-2 Spirit, истребители F-22 Raptor, F/A-18E/F Super Hornet и F-35 Lightning, а также вертолеты AH-64 Apache и элитную пилотажную группу ВМС США "Голубые ангелы". Помимо этого, накануне в американскую столицу доставили две боевые машины пехоты M2 Bradley. Также присутствовали два танка M1A2 Abrams.

Президент США Дональд Трамп традиционно выступил с торжественной речью у Мемориала Авраама Линкольна. Его сопровождала первая леди Мелания.

Критики инициативы недовольны тем, что Трамп, как они считают, попытался политизировать национальный праздник. Протестующие, не воодушевленные инициативой главы Белого дома, надули большой воздушный шар, изображающий Трампа в виде разгневанного младенца в подгузниках. Другая группа демонстрантов развернула неподалеку от молла транспарант с надписью: "Трамп - предатель".

Из-за дождя многие пришли на праздник в плащах, пончо и накидках, а также закрыли детские коляски пластиковыми чехлами. Непосредственно перед трибуной был установлен прозрачный экран, который защищал президента от брызг.

Как передало агентство AP со ссылкой на помощников Трампа, в ходе подготовки их особо беспокоило возможное наличие пустых мест на трибуне. Поэтому организаторы мероприятия незадолго до его начала начали активно распространять билеты. От имени Республиканской партии в соцсетях также массово публиковались призывы приходить на смотр.

Обычно празднование 4 июля в Вашингтоне сопровождается историческим карнавальным шествием, многие участники которого одеты в форму солдат периода американской Войны за независимость. Объемы трат на нынешний смотр "Приветствие - Америке" не разглашаются.