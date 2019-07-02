Операция украинских спецслужб в Донбассе

Украинские спецслужбы провели операцию на территории так называемой "Донецкой народной республики" и задержали бывшего командира ПВО так называемой Славянской бригады в городе Снежное Владимира Цемаха.

Факт задержания Цемаха Русской службе BBC подтвердили его киевский адвокат и дочь, проживающая на территории "ДНР".

Владимир Цемах был задержан в своей квартире в Снежном 27 июня, после чего переправлен через линию соприкосновения на территорию, контролируемую украинской армией.

Отмечается, что именно рядом со Снежным, где "служил" Цемах, 17 июля 2014 года был сбит Боинг Малазийских авиалиний.

28 июня - в День конституции Украины - он был доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение о его аресте на два месяца, дата апелляции пока не назначена", – сообщил адвокат задержанного Роман Гонтарев.