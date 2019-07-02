Как пишут турецкие СМИ, прокуратура Анкары выдвинула против него обвинение в принадлежности к террористической организации FETО и требует приговорить его к 15 годам заключения.

Закончилось следствие по уголовному делу владельца сети магазинов Aksesuar İnşaat в Баку Мурада Гамбароглу, задержанного правоохранительными органами Азербайджана в рамках операции против лиц, связанных с организацией FETО, и выданного Турции.

В обвинительном акте говорится, что в результате расследования, проведенного МВД Азербайджана в отношении компаний, связанных с FETО, было установлено, что представительство компании Aksesuar İnşaat в Азербайджане связано с этой организацией. А дядя Мурада Гамбароглу – владелец компании Aksesuar İnşaat в Турции Селамет Гамбароглу передал ему акции компании. Следствие пришло к выводу, что Мурад Гамбароглу входил в сеть FETО в Азербайджане.

По указанию Ф.Гюлена Мурад Гамбароглу внес 871 тысячу лир в Bank Asya, принадлежащего FETО. Мурад Гамбароглу заявил на следствии, что сделал это по приказу своего дяди Селамета. Мурад Гамбароглу сказал, что его дядя, ныне скрывающийся в США, ежегодно платил организации FETО 200 тысяч долларов.

«В Азербайджане деньги для FETО собирал Хамза Кабаджа. Мой дядя именно этому человеку передавал деньги. Компания Aksesuar Group не имеет никакого отношения к деятельности FETО, только мой дядя говорил, что название компании дал лично Фетхуллах Гюлен», - заявил на следствии Мурад Гамбароглу.