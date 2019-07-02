Минэкологии снова о пляжах Баку и Апшерона

В свою очередь, вода на пляжах в Новханы, Тюркане, Говсане, Шихово, Сахиле и Сумгаите не пригодна для купания в силу микробиологического загрязнения, подчеркнула сотрудница Минэкологии.

Морская вода на пляжах Бильгя, Нардаран, Бузовна, Мярдакан, Шувелан, Загульба, Пиршаги признана пригодной для купания. Как сообщает haqqin.az, об этом заявила журналистам сотрудница Управления комплексного экологического мониторинга Каспия Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Нармин Бабашева.

По словам Бабашевой, мониторинги также ппроводятся в северных и южных регионах Каспия. Она отметила, что, в отличие от прежних результатов, загрязнена вода пляжей не только Набрани, но и пляжей в Яламе, Сеидлер, Истису (Мугтадыр) Хачмазского, Ленкоранского и Астаринского районов. Поэтому эти пляжи тоже не рекомендуются для купания.

Загрязненность вышеперечисленных пляжей, отметила Бабашева, связана с тем, что на этих территориях в полную силу стали функционировать объекты сферы обслуживания, которые в нарушение существующих правил сбрасывают сточные воды в море.

«Обращаемся к предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере общепита на морском побережье, и к владельцам дач, которые сбрасывают в море сточные воды, чтобы они правильно организовывали очистку сточных вод, формирующихся на их объектах и в домах, и не сбрасывали их в море. Тем самым они загрязняют Каспий, создают угрозу здоровью граждан. Мы также обращаемся к муниципалитетам, местным исполнительным органам, чтобы они активнее подключились к этой работе, поддержали деятельность, направленную на бережное отношение к окружающей среде», - заявила Н.Бабашева.