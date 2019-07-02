Минэкологии снова о пляжах Баку и Апшерона
Морская вода на пляжах Бильгя, Нардаран, Бузовна, Мярдакан, Шувелан, Загульба, Пиршаги признана пригодной для купания. Как сообщает haqqin.az, об этом заявила журналистам сотрудница Управления комплексного экологического мониторинга Каспия Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Нармин Бабашева.
В свою очередь, вода на пляжах в Новханы, Тюркане, Говсане, Шихово, Сахиле и Сумгаите не пригодна для купания в силу микробиологического загрязнения, подчеркнула сотрудница Минэкологии.
По словам Бабашевой, мониторинги также ппроводятся в северных и южных регионах Каспия. Она отметила, что, в отличие от прежних результатов, загрязнена вода пляжей не только Набрани, но и пляжей в Яламе, Сеидлер, Истису (Мугтадыр) Хачмазского, Ленкоранского и Астаринского районов. Поэтому эти пляжи тоже не рекомендуются для купания.
Загрязненность вышеперечисленных пляжей, отметила Бабашева, связана с тем, что на этих территориях в полную силу стали функционировать объекты сферы обслуживания, которые в нарушение существующих правил сбрасывают сточные воды в море.
«Обращаемся к предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере общепита на морском побережье, и к владельцам дач, которые сбрасывают в море сточные воды, чтобы они правильно организовывали очистку сточных вод, формирующихся на их объектах и в домах, и не сбрасывали их в море. Тем самым они загрязняют Каспий, создают угрозу здоровью граждан. Мы также обращаемся к муниципалитетам, местным исполнительным органам, чтобы они активнее подключились к этой работе, поддержали деятельность, направленную на бережное отношение к окружающей среде», - заявила Н.Бабашева.