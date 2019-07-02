Один день в самой желанной бизнес-среде страны

28 июня лидер телекоммуникационного рынка страны Azercell Telekom, вступивший в новую цифровую эру своей деятельности, организовал мероприятие под названием "Один день в Azercell".

Компания предоставила участникам мероприятия уникальную возможность ознакомиться с бизнес-средой Azercell, а также вступить в дискуссии с ведущими экспертами в области ИТ. Специалисты департаментов IT и Big Data Azercell затронули одну из самых актуальных тем современности Data Engineering & Machine Learning, поделились своим богатым опытом в данной области, обсудили с участниками мероприятия последние тенденции на телеком-рынке.

Отметим, что в мероприятии приняли участие около 40 гостей-сотрудников различных компаний, студенты ряда вузов страны, которые были отобраны на основе предварительного процесса подачи заявок. Они также получили возможность ознакомиться с новинками цифрового мира.

Azercell Telekom и впредь будет продолжать выступать с инициативами и проектами, направленными на выявление потенциальных возможностей и реализацию профессиональных интересов современной молодежи нашей страны.

Следите за самыми последними новостями департамента человеческих ресурсов на странице в LinkedIn Azercell Recruitment Team.