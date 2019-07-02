Икрам Нур, специально для haqqin.az 11:16

Уже вечером воскресенья, 7 июля, первая батарея комплекса С-400 прибудет в Турцию. США в очередной раз пригрозили за это Анкаре санкциями, однако с этими ответными репрессивными мерами американцев все далеко не так однозначно, как заявляют в Вашингтоне.

Контракт по С-400 можно считать не просто состоявшимся, а близким к закрытию. Первая группа российских специалистов, которые будут осуществлять передачу комплекса турецкой стороне, уже находится в Анкаре, вторая - прибудет в понедельник. Известно и место, где будет развернута первая батарея - авиабаза Мюртед близ турецкой столицы. Ранее она называлась Акынджи, но после того, как была использована участниками попытки государственного переворота в 2016 году, ее переименовали, базировавшиеся на ней части ВВС были расформированы, а сам объект - понижен в статусе с авиабазы до вспомогательного аэродрома. Теперь интрига, связанная с этим российско-турецким контрактом, переходит на новый уровень, на котором главным становится не технический, по сути, вопрос «состоится-не состоится», а куда более значимый - о цене, которую Вашингтон попытается заставить Анкару заплатить за этот шаг. Но вот что интересно - уже сегодня, вопреки жесткой что турецкой, что американской риторике, сопровождавшей всю эту историю, и в Вашингтоне, и в Анкаре происходят весьма интересные политические телодвижения, направленные на то, чтобы смягчить последствия произошедшего для дальнейших отношений. А еще лучше - вообще их избежать. Финальная точка «дела о контракте по С-400» становится отправной точкой, когда Дональд Трамп и определенные политические круги в Америке начинают искать компромиссные решения, чтобы не довести дело до скандала с последующим разводом. Причем, турецкая сторона всячески старается в этом американскому президенту помочь, демонстрируя готовность к компромиссам.

В том же вопросе о дислокации батареи С-400 Анкара продемонстрировала подчеркнутое внимание и чуткость к позиции Вашингтона. Первоначально комплексы планировалось разместить на турецком побережье, примыкающем к Восточному Средиземноморью. В точке, где сейчас завязывается тугой узел противоречий из-за гигантских запасов природного газа, а против Турции, заявляющей свои права на ряд участков, спешно формируется коалиция в составе Кипра, Греции, Израиля, Египта и примкнувшей к ним Франции. Об этих планах по дислокации Анкара в закрытом порядке уведомила Вашингтон, где ответили, что выбор места для развертывания С-400 явно неудачный, способный привести к эскалации намечающего конфликта и неплохо бы турецкой стороне выбрать какое-то другое, не столь вызывающее. В итоге, военно-политическое руководство Турции выбрало местом дислокации авиабазу Мюртед. Более того, в минувшую среду, 3 июля, Анкара сообщила, что размещение закупленных в России комплексов будет осуществляться в соответствии со специально разработанным для этого случая планом «Мирное развертывание». Согласно которому, кстати, полностью эти комплексы будут поставлены на боевое дежурство только в «особый период», то есть - когда возникнет угрожающая безопасности Турции ситуация, грозящая военным конфликтом. В остальное же время С-400 будут использоваться только в ходе военных учений, и не больше чем одна батарея единовременно. При том, что решение Анкары пользуется серьезной поддержкой в обществе - согласно результатам недавно проведенного опроса его поддерживают 44% граждан страны, а однозначно против выступают лишь 24,9% - турецкая сторона все же стремится снизить градус напряженности, возникший у нее из-за этого контракта в отношениях с Вашингтоном. Что бы ни говорили об Эрдогане, он четко видит «красные линии» в данном вопросе и категорически не хотел бы их переступать. Тем более, что эта избранная им линия поведения встречает полное понимание у Дональда Трампа, демонстрирующего в данном вопросе глубину понимания проблемы и государственное мышление, в котором американские либералы, а вслед за ними и их европейские коллеги, ему традиционно отказывают. Нынешний кризис в американо-турецких отношениях, который абсолютно противоестественен и противоречит национальным интересам двух стран - это наследие Обамы и Клинтона, тяжелый груз ошибок и просчетов, доставшийся нынешнему хозяину Белого дома. Предшественник Трампа сделал максимум возможного, чтобы ампутировать у внешней политики США традиции прагматизма. Именно при Обаме произошел отказ от одного из основополагающих принципов американской дипломатии - международная активность Америки должна приносить стране прибыль. Здоровый цинизм, всегда присутствовавший в поведении Вашингтона на мировой арене, уступил при демократах место идеализму и розовым мечтам о «правах человека» и «демократии».