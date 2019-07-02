В Киргизии напали на туристический лагерь: есть жертвы

Мужчина застрелил из карабина двух человек в лагере альпинистов "Хан-Тенгри" и скрылся с заложницей, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

В Киргизии в Иссык-Кульской области вооруженный мужчина напал на сотрудников туристической компании.

"В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области 29-летний местный житель Сергей Смирнов застрелил двух людей в столовой базового лагеря Хан-Тенгри", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подозреваемый убил из карабина "Вепрь" заместителя начальника лагеря и рабочего, а также ранил ножом местного жителя, который пытался схватить стрелявшего.

Sputnik Кыргызстан со ссылкой на правоохранителей Иссык-Кульской области сообщает, что Смирнов освободил заложницу, она уже вернулась в лагерь.

Сейчас идет спецоперация по задержанию подозреваемого. На место направлен спецназ.