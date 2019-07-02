О чем говорили глава генштаба ЦАХАЛ и палестинский мультимиллионер
Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави тайно встретился с одним из самых богатых людей Палестинской автономии мультимиллионером Баширом аль-Масри, сообщает портал Walla.
Согласно информации, в ходе встречи, которая прошла в новом палестинском городе Раваби, аль-Масри попросил Кохави посодействовать в продвижении строительства трассы и трубопроводов между Раваби и Рамаллой, обещанных министром обороны Эхудом Бараком еще в 2011 году.
По данным журналиста Амира Бухбута, встреча стала частью подготовки Израиля к эпохе, которая наступит после смерти председателя ПА Махмуда Аббаса, чтобы минимизировать ущерб в случае начала внутрипалестинской войны за власть.