Зариф: Мне незачем бояться санкций США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не боится возможных санкций США, о введении которых в отношении главы иранской дипломатии ранее предупреждали в Вашингтоне. Об этом Зариф рассказал в беседе с газетой The New York Times.

По словам Зарифа, американские санкции не могут негативно сказаться на нем, поскольку у него нет за границей имущества или банковского счета, пишет EvrAsiaDaily.

Ограничения США в отношении Ирана привели к разрыву диалога между сторонами и нехватке информации, на основе которой Вашингтон может принимать взвешенные решения, отметил глава иранского внешнеполитического ведомства.

Иранский министр также выразил уверенность в том, что Совместный всеобъемлющий план действий (соглашение о ядерной программе Тегерана) все еще является «наиболее приемлемым из вариантов».