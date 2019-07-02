По его словам, судно Grace 1 принадлежит российской компании Russian Titan Shipping Line, которая зарегистрирована в Дубае (ОАЭ). Танкер занимался перевозкой иранской нефти, передает ТАСС.

Ранее власти Гибралтара, британского владения на побережье Пиренейского полуострова, задержали танкер Grace 1 по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций.

Позже исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что задержание было произведено по запросу США.