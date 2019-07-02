Мамед Эфендиев 14:37

На фоне развития остальных сегментов экономики страховой сектор долгое время оставался как бы в тени, плетясь потихоньку в хвосте управляющих ими де-факто банков. Но пара кризисных лет раскачала и саму банковскую систему, не говоря уже о прикрываемых ими страховых компаниях, которым тоже перепадали жирные кусочки от их деятельности. Тяжелые дни банков привели к отказу их от своих страхкомпаний, многие из которых оказались не готовы к самостоятельной жизни. Страховой рынок приобрел независимый статус, но испытывал финансово-организационные трудности. Этот фактор не остался без внимания Палаты по надзору над финансовыми рынками.

С целью оказания помощи страховому сектору Палата организовала "Неделю страхования", которую можно назвать и своеобразным подведением итогов работы страхового сектора. В рамках недели Палата совместно с Бюро по обязательному страхованию, Ассоциацией страховщиков Азербайджана и страховыми компаниями провела ряд мероприятий по увеличению информированности в сфере страхования, а также "Страховой форум". Все это помогло выявить ряд серьезных проблем и потенциалы развития в этой сфере, с которыми мы решили ознакомить читателя. По словам и.о. председателя правления Палаты Ибрагима Алышова, в Азербайджане доля страхового рынка в ненефтяном секторе по итогам 2018 года составила 1,9%, а в финансовом секторе - 2,9%. Правда, в настоящее время доля страхового сектора равна 3,1% активов финансового сектора. А совокупные активы страховщиков после создания Палаты увеличились на 64% и достигли 1,4 млрд манатов. Да, рост наблюдается, и роль Палаты в этом неоспорима, но с учетом масштабов Азербайджана и возможностей его населения, скажем прямо, эти показатели могли быть значительно выше. За 5 месяцев с начала текущего года объем страховых взносов по линии 21 страховой компании страны составил 319,272 млн манатов, что на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма выплат страховых компаний за 5 месяцев также сократилась - на 3,8% и составила 93,778 млн манатов. За этот период на каждые 100 манатов страховых поступлений пришлось 29,4 маната страховых выплат. Это выше показателя соответствующего периода прошлого года, когда он составил 27,8 маната. Но для нормально действующего страхового рынка выплаты должны составлять около 50% поступлений. В Палате отмечают, что наблюдается снижение страховых выплат по сравнению с прошлым годом, что увязывают с объективными причинами, в частности, со страхованием жизни. Но находят утешение в том, что страховые взносы и выплаты возросли на 50% по сравнению с предыдущими пятью годами. Да, разница составляет около 240 млн манатов. В настоящее время доля страховых премий в ненефтяном ВВП составляет 1,6%, а это все же означает некоторый рост темпов. Данный показатель достиг 0,91% в ВВП. Страховая премия на одного гражданина составляет уже 73 маната. А ведь в недалеком 2015 году этот показатель составлял всего 46 манатов.