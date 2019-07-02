Парадокс нашей экономики: страх перед страхованием актуальный комментарий
На фоне развития остальных сегментов экономики страховой сектор долгое время оставался как бы в тени, плетясь потихоньку в хвосте управляющих ими де-факто банков. Но пара кризисных лет раскачала и саму банковскую систему, не говоря уже о прикрываемых ими страховых компаниях, которым тоже перепадали жирные кусочки от их деятельности.
Тяжелые дни банков привели к отказу их от своих страхкомпаний, многие из которых оказались не готовы к самостоятельной жизни. Страховой рынок приобрел независимый статус, но испытывал финансово-организационные трудности. Этот фактор не остался без внимания Палаты по надзору над финансовыми рынками.
С целью оказания помощи страховому сектору Палата организовала "Неделю страхования", которую можно назвать и своеобразным подведением итогов работы страхового сектора. В рамках недели Палата совместно с Бюро по обязательному страхованию, Ассоциацией страховщиков Азербайджана и страховыми компаниями провела ряд мероприятий по увеличению информированности в сфере страхования, а также "Страховой форум". Все это помогло выявить ряд серьезных проблем и потенциалы развития в этой сфере, с которыми мы решили ознакомить читателя.
По словам и.о. председателя правления Палаты Ибрагима Алышова, в Азербайджане доля страхового рынка в ненефтяном секторе по итогам 2018 года составила 1,9%, а в финансовом секторе - 2,9%. Правда, в настоящее время доля страхового сектора равна 3,1% активов финансового сектора. А совокупные активы страховщиков после создания Палаты увеличились на 64% и достигли 1,4 млрд манатов. Да, рост наблюдается, и роль Палаты в этом неоспорима, но с учетом масштабов Азербайджана и возможностей его населения, скажем прямо, эти показатели могли быть значительно выше.
За 5 месяцев с начала текущего года объем страховых взносов по линии 21 страховой компании страны составил 319,272 млн манатов, что на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма выплат страховых компаний за 5 месяцев также сократилась - на 3,8% и составила 93,778 млн манатов. За этот период на каждые 100 манатов страховых поступлений пришлось 29,4 маната страховых выплат. Это выше показателя соответствующего периода прошлого года, когда он составил 27,8 маната. Но для нормально действующего страхового рынка выплаты должны составлять около 50% поступлений.
В Палате отмечают, что наблюдается снижение страховых выплат по сравнению с прошлым годом, что увязывают с объективными причинами, в частности, со страхованием жизни. Но находят утешение в том, что страховые взносы и выплаты возросли на 50% по сравнению с предыдущими пятью годами. Да, разница составляет около 240 млн манатов. В настоящее время доля страховых премий в ненефтяном ВВП составляет 1,6%, а это все же означает некоторый рост темпов. Данный показатель достиг 0,91% в ВВП. Страховая премия на одного гражданина составляет уже 73 маната. А ведь в недалеком 2015 году этот показатель составлял всего 46 манатов.
Но рынок нуждается в срочных и эффективных реформах. В целом рынок страхования страны обладает большим потенциалом для развития и основным драйвером этого развития может стать, по мнению специалистов, страхование имущества. В принципе, у нас есть обязательное страхование недвижимости, но его пенетрация достаточно низкая. За 5 месяцев премии страховщиков по обязательному страхованию недвижимости составили около 16,2 млн манатов (около 5,1% всех премий по рынку), а выплаты – около 2 млн манатов (2,1% выплат по рынку). Поэтому необходим механизм для увеличения проникновения. С этой целью уже готовится механизм для перестрахования рисков, связанных с землетрясениями, так как они не редки в стране. Это увеличит и заинтересованность страховых компаний, которые смогут передавать часть рисков перестраховщикам.
Вообще, как отмечает Алышов, сегодня ведутся работы по внедрению новых страховых продуктов. В частности, планируется создать страхование профессиональной ответственности врачей, страхование ответственности страховых агентов, а также страхование строителей. Палата рассматривает возможность обязательного страхования и имущества предпринимателей, которое находится на таможенных постах и в других местах временного хранения, что также является актуальным вопросам. Предпринимаются шаги для применения гарантийных механизмов по добровольным видам страхования. Бывают и непредвиденные ситуации. Так, изменения в налоговом кодексе привели к сокращению на 20 млн манатов в накопительном страховании жизни по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма для отрасли немалая, но она была компенсирована за счет других видов страхования - страхование недвижимости и обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автомобилей (ОСАГО).
ОСАГО - один из основных продуктов, продаваемых на глобальном страховом рынке, в Азербайджане же он занимает особое место. В прошедшем году сборы по данному виду страхования выросли более чем на 50%. Работа Бюро обязательного страхования полностью автоматизирована с апреля 2018 года, а в эти дни прошла презентация системы управления страховыми событиями (HIS). После внедрения новой системы негативные явления в области обязательного автострахования должны быть устранены. Ранее многих беспокоило, что ГАИ несвоевременно выдавала форму-4 в связи с регистрацией страхового случая. Теперь справка будет доступна в электронном виде в HİS. А в конечном итоге будет обеспечена прозрачность и оперативность страховых выплат.
Не остается в стороне и человеческий фактор, который, без сомнения, можно считать одним из самых важных. Для достижения большей эффективности Палата считает необходимым применять дифференцированный подход в отношении видов деятельности страховых агентов. Применение дифференцированного подхода актуально как для формирования кластера страховых посредников, так и института независимых экспертов. Но разобравшись в своих агентах, нельзя оставлять без внимания и тех, кого ты страхуешь. Одним из основных пробелов в андеррайтинге страхователей, оценке связанных с ними рисков Алышов считает отсутствие реестра страхователей. Это нечто вроде централизованного кредитного реестра и частного кредитного бюро, которые присваивают рейтинги клиентам. Модель для формирования подобного реестра в сфере страхования уже выбрана, определены технические условия. Это имеет большое значение для управления рисками страховых компаний. А реализация всех намеченных мер позволит добиться высоких успехов и в этой сфере экономики.