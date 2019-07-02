Бежавшую с миллионами кассиршу поймали

Кассиршу банка из Башкирии Луизу Хайруллину, пропавшую после кражи более 20 миллионов рублей, задержали в Казани, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД Ирина Волк.

Выяснилось, что женщина скрывалась на съемной квартире вместе с мужем и детьми. Сейчас Хайруллина находится под следствием, местонахождение похищенных денег пока неизвестно.

По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, Луизу Хайруллину выдали собственные дети.

«Один из детей Хайруллиной позвонил своему деду. Правоохранительные органы сумели отследить звонок и по нему вычислили съемную квартиру в Казани, где женщина скрывалась вместе с мужем и детьми», — сказал источник.

По данным другого источника «Ленты.ру», в момент ареста женщина находилась в квартире с одной из дочерей.