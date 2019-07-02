Отдел рекламы и маркетинга 15:03

Импорт мебели в Азербайджан после экономического шока, вызванного резким падением цен на нефть и последовавшими двумя девальвациями маната, вновь возрос. Согласно таможенной статистике, в 2018 году в страну были завезено мебели и ее компонентов на 105,6 миллиона долларов, что на 20% больше, чем в 2017 году. В основном этот товар самого широкого потребления завозят из Турции, Китая, Италии и Беларуси. А увеличение ввоза из-за рубежа именно мебели, наряду с импортом автомобилей, является одним из индикаторов роста покупательской способности населения. Вместе с тем новая экономическая политика, проводимая президентом Ильхамом Алиевым, нацелена на снижение зависимости от импорта и поощрение производства конкурентоспособных товаров под брендом Made in Azerbaijan. И в последние годы в этом направлении достигнуты существенные успехи. Азербайджанские предприниматели в разных сферах производства начали выпускать качественные товары в таком объеме, что этого достаточно как для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, так и экспортных поставок. Но как обстоят дела с производством мебели, учитывая постоянно растущий спрос? Поиски предприятия по производству мебели, способную конкурировать с импортной, привели корреспондентов haqqin.az на мебельную фабрику Qardaşlar Mebel, которая начала функционировать всего 3-4 года назад.

Базирующееся в Бинагадинском районе Баку ООО Qardaşlar Mebel-3 выпускает красивые и удобные изделия разнообразного ассортимента, начиная от мебели для дома и заканчивая обстановкой военных казарм. За недолгие годы деятельности в это производство были вложены миллионы долларов инвестиций, благодаря чему качество мебели удалось довести до конкурентного уровня. «Ваш портал очень популярен, имеет большой и заслуженный авторитет. Мы постоянно следим за всеми публикациями haqqin.az, потому что они актуальны, содержательны и достоверны. С особым вниманием читаем статьи и исследования о возрождении и развитии местного предпринимательства и производства. Не сомневаемся, что публикация о деятельности фабрики Qardaşlar Mebel, в производственном процессе которой используются самые передовые технологии, также будет небезынтересна и изданию, и его читателям», - заявили основатели Qardaşlar Mebel.

И действительно, на предприятии братьев Мирзоевых установлено современное оборудование, используются новейшие технологии. 80 процентов станков и технологических линий закуплено у итальянского концерна Griccio Woodworking Machiwery. Это один из наиболее продвинутых концернов в мире, выпускающих оборудование для производства мебели. Да и вообще итальянцы – законодатели моды в мебельной сфере. Их мебелью обставлены особняки знаменитых персон и лидеров государств. Часть оборудования на фабрике Мирзоевых – турецкое, причем приобреталось у крупных и известных турецких производителей - Durmazlar Makina, STR Teknik, Reha Makina и Teksan. Reha Makina, между прочим, сотрудничает с британскими автоконцернами Range Rover и Jaguar, что свидетельствует о высоком качестве производимого этой компанией оборудования. Фабрика Qardaşlar Mebel выпускает около 500 наименований предметов мебели и предлагает покупателям широкий ассортимент мебельных гарнитуров: VİP-комплекты офисной мебели, комплекты классической офисной мебели, современные и классические гарнитуры для дома, мягкую мебель, мебельные гарнитуры для гостиной, кухонные мебельные наборы, мебель для военных штабов и казарм, а также обстановку для медицинских и образовательных учреждений.

Али Мирзоев рассказывает, что многочисленные реформы, проводимые президентом Ильхамом Алиевым в сфере поддержки местных производителей, оказали значительное влияние на деятельность фабрики Qardaşlar Mebel, как и на тысячи таких же объектов предпринимательства. Так, в конце 2018-го – начале 2019 года фирма стала победителем многих тендеров по закупке мебели, которые проводили государственные и негосударственные структуры. Среди клиентов фирмы силовые структуры страны, строительные компании, банки, вузы и т.д. На предприятии работают около 100 постоянных рабочих, но при выполнении крупных заказов их число увеличивается и достигает 150 человек. Однако самым важным социальным фактором является то, что практически все работники фабрики – вынужденные переселенцы и беженцы, инвалиды, в том числе и инвалиды Карабахской войны. Известно, что трудоустройство людей с инвалидностью – серьезная проблема в Азербайджане. Несмотря на квоты по приему на работу людей с ограниченными возможностями, которые Министерство труда и социальной защиты населения ввело для работодателей, большинство старается ее обойти.

«В меру возможностей мы и благотворительностью занимаемся, но об этом особенно распространяться не буду. Ведь, согласно нашей вере, если ты всюду говоришь о благотворительности, о помощи, которую оказал людям, то лучше бы ты ее вообще не оказывал. Мы считаем, что самое лучшее, что предприниматель может сделать для нуждающегося – это создать для него возможности трудиться. Поэтому у нас на предприятии работают в основном вынужденные переселенцы и беженцы, ветераны Карабаха, члены малообеспеченных семей и семей шехидов. Зарабатывая деньги собственным праведным трудом, люди сохраняют достоинство и веру в жизнь. Именно этот контингент работников выпускает у нас самый качественный и широкий ассортимент мебели», - утверждает Али Мирзоев. Несмотря на то, что фабрика стала работать сравнительно недавно, она была удостоена сначала сертификата İSO 9001:2008, а после того, как качество производства улучшилось и была создана эффективная система управления, предприятию в 2016 году был выдан сертификат İSO 9001:2015.

«В настоящее время весь производственный процесс на фабрике регулируется, согласно требованиям сертификата İSO 9001:2015, то есть качественной системы управления. Мы гарантируем высокое качество любого нашего товара, широкий ассортимент, а также своевременную и аккуратную доставку товара по нужному адресу», - говорит предприниматель. У компании есть большой парк автомобилей, предназначенных для доставки мебели потребителям. На предприятии, состоящем из нескольких корпусов, кипит работа, так как заказов очень много. Необходимо выполнить заказы государственных структур, юридических лиц и одновременно с этим обеспечить с каждым днем растущую потребность мебельных салонов в продукции компании. А проводит ли предприятие рекламные кампании? Ведь современный бизнес невозможно представить без рекламы. «Самой большой целью нашего коллектива является удовлетворенность покупателя. Мы считаем, что удовлетворенность клиента – самая лучшая реклама. По этой причине, в отличие от конкурентов, мы не проводим широких рекламных кампаний. Если добиваемся того, что производимый нами товар качественный и хорошо принимается клиентами, значит, мы проводим самую эффективную рекламную кампанию. Посредством вашего сайта мы просто хотим сказать всем нашим согражданам, что мебель желаемого ими качества и удобства они всегда могут найти у Qardaşlar Mebel - мы обдумываем каждую деталь для их удобства и комфорта», - подчеркивает Али Мирзоев.