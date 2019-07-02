Главу «Автодора» могут посадить из-за аванса, выданного Арасу Агаларову

В отношении бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха возбуждено уголовное дело. Его заподозрили в превышении полномочий, в том числе при перечислении аванса «Крокусу» Араса Агаларова, пишут российские СМИ.

Следствие оценило ущерб от действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха более чем в 2 млрд руб. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), предусматривающее максимальное наказание до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, Кельбах в 2015 году согласовал незаконную оплату компании «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб. в Газпромбанке и «неправомерное предоставление» в 2017 году дополнительного аванса «Крокус Интернешнл» Араса Агаларова в размере 2 млрд руб.

СК считает, что Кельбах, будучи главой «Автодора», «необоснованно использовал» бюджетные ассигнования и средства Фонда национального благосостояния, предназначенные для строительства ЦКАД в 2014–2018 годах, а также злоупотребил своими полномочиями.