Елизавета II не придет на крестины сына Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II не сможет присутствовать на крещении своего правнука Арчи, сообщает Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл первоначально планировали провести крещение в Виндзорском замке 5 июля, однако королева и принц Чарльз не смогли присутствовать.

После семейного собрания они согласились перенести крещение на 6 июля, чтобы смог присутствовать отец Гарри принц Чарльз.

Королева уже давно планировала провести выходные с принцем Филиппом в Сандрингеме, где она посетит Королевский конный завод, и поэтому она решила любезно отказаться от посещения крещения правнука.

Королева Великобритании не была на крещении всех своих правнуков, но хотела присутствовать на первом празднике первого ребенка Гарри, отмечает издание.