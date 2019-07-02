Выгодные условия аренды банковских сейфов от Expressbank
Один из ведущих банков страны в направлениях ритейла и корпоративного банкинга - Expressbank предлагает услугу аренды банковских сейфов для хранения ценных вещей, с условием защиты конфиденциальности, чтобы клиенты комфортно проводили время на летнем отдыхе.
Это обслуживание предусмотрено для безопасного хранения золотых украшений, особо важных документов, денег и других ценных предметов, которые клиенты хранят у себя дома. Клиенты могут забрать свои вещи и деньги, которые хранят в банке, в любое время в рамках рабочего времени.
Услугой, которую предлагает Expressbank, являясь постоянным надежным партнером клиентов, могут воспользоваться не только физические, но и юридические лица. Цены на аренду сейфов меняются в зависимости от размера и арендуемого времени. Более подробно об этом вы можете узнать, ознакомившись с таблицей.
Цены на аренду
|
Размеры
|
Стоимость услуг за аренду (AZN)
|
Высота
|
Ширина (мм)
|
Длина (мм)
|
1 месяц
|
3 месяца
|
6 месяцев
|
12 месяцев
|
50
|
312
|
463
|
30
|
50
|
80
|
150
|
100
|
312
|
463
|
40
|
80
|
150
|
300
|
220
|
312
|
463
|
50
|
100
|
250
|
500
|
300
|
312
|
463
|
70
|
130
|
300
|
600
Expressbank, предлагающий широкий спектр финансовых услуг и продуктов в направлении как розничной, так и корпоративной сфер, представлен сетью из 15 филиалов, расположенных по всей стране. Более подробную информацию об услугах банка клиенты могут получить в Контакт-центре банка по номеру 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az, а также на официальных страницах банка в социальных сетях.