Выгодные условия аренды банковских сейфов от Expressbank

Один из ведущих банков страны в направлениях ритейла и корпоративного банкинга - Expressbank предлагает услугу аренды банковских сейфов для хранения ценных вещей, с условием защиты конфиденциальности, чтобы клиенты комфортно проводили время на летнем отдыхе.

Это обслуживание предусмотрено для безопасного хранения золотых украшений, особо важных документов, денег и других ценных предметов, которые клиенты хранят у себя дома. Клиенты могут забрать свои вещи и деньги, которые хранят в банке, в любое время в рамках рабочего времени.