Премьер поехал спасать президента… И в его стране вспыхнуло восстание оперативный комментарий
В столице Судана Хартуме подписано соглашение, которое урегулирует процесс нормализации власти после свержения президента Омара аль-Башира. Это довольно неожиданная новость, поскольку развитие событий в последний месяц не предвещало ничего хорошего.
Омар аль-Башир правил Суданом с июня 1989 года, практически тридцать лет. В декабре прошлого года, после того как власти подняли цены на хлеб, муку и горючее, в стране начались массовые протесты. В ответ президент ввел чрезвычайное положение, заместив гражданских губернаторов представителями армии и спецслужб. Это его и сгубило: именно военные в апреле 2019 года свергли аль-Башира. Сейчас он находится под арестом и обвиняется в коррупции.
С тех пор шли переговоры представителей гражданской оппозиции в лице Сил за свободу и перемены во главе с Омаром аль-Дегаиром, и Временного военного совета. Гражданские настаивали на том, чтобы выборы в стране и создание легитимного законодательного органа состоялись не раньше, чем через три года, обосновывая это тем, что все еще сильны следы правления аль-Башира и влияние его людей, и в этих условиях не могут пройти свободные и честные выборы. 15 мая соглашение о трехлетнем переходном периоде вроде бы было достигнуто, но оппозиция продолжала требовать, чтобы военные поделились с ней властью, а самые запачканные связью с прежним режимом военные покинули переходное правительство. В ответ 3 июня военные объявили, что выборы пройдут через девять месяцев, а против протестующих была применена военная сила.
Подавление протеста происходило с особой жестокостью, и особенно отличились Силы оперативной поддержки – специальное подразделение, известное своими зверствами в мятежной провинции Дарфур.
В Хартуме спецы действовали теми же методами, пытаясь запугать активистов протеста. Десятки людей были убиты, женщин солдаты насиловали. За действиями Сил оперативной поддержки просматривалась рука генерала Мохамеда Хамдана Дагло, которого еще называют Хемети, командующего этими силами и самого влиятельного военного в стране. Генерал пользуется большой поддержкой Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ. Когда-то правая рука аль-Башира, Хемети вовремя его предал, и теперь, видимо, рассчитывал сосредоточить всю власть в своих руках.
Но ожесточенное противостояние улицы и военной власти заставило активней включиться в процесс урегулирования международные силы, в первую очередь, Африканский союз. В качестве его представителя в Хартум прибыл премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Ему удалось снова усадить за стол переговоров военных и оппозицию, в результате чего родилось новое соглашение. Помимо того, что объявляется трехлетний переходный период, после которого пройдут свободные демократические выборы в парламент, во временном правительстве будет происходить регулярная ротация военных и гражданских руководителей. Один из пунктов соглашения – независимое расследование случаев насилия по отношению к гражданскому населению, которые были в июне.
Интересно, что пока премьер Эфиопии пытался урегулировать конфликт в соседнем Судане, у него на родине 23 июня тоже произошла попытка переворота.
В ходе ее были убиты губернатор провинции Амхара и начальник генерального штаба эфиопской армии. Заговор был подавлен. Производит впечатление активная позиция Африканского союза, готового прилагать все силы для нормализации ситуации на континенте, обходясь без западных посредников.