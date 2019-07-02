Омар аль-Башир правил Суданом с июня 1989 года, практически тридцать лет. В декабре прошлого года, после того как власти подняли цены на хлеб, муку и горючее, в стране начались массовые протесты. В ответ президент ввел чрезвычайное положение, заместив гражданских губернаторов представителями армии и спецслужб. Это его и сгубило: именно военные в апреле 2019 года свергли аль-Башира. Сейчас он находится под арестом и обвиняется в коррупции.

С тех пор шли переговоры представителей гражданской оппозиции в лице Сил за свободу и перемены во главе с Омаром аль-Дегаиром, и Временного военного совета. Гражданские настаивали на том, чтобы выборы в стране и создание легитимного законодательного органа состоялись не раньше, чем через три года, обосновывая это тем, что все еще сильны следы правления аль-Башира и влияние его людей, и в этих условиях не могут пройти свободные и честные выборы. 15 мая соглашение о трехлетнем переходном периоде вроде бы было достигнуто, но оппозиция продолжала требовать, чтобы военные поделились с ней властью, а самые запачканные связью с прежним режимом военные покинули переходное правительство. В ответ 3 июня военные объявили, что выборы пройдут через девять месяцев, а против протестующих была применена военная сила.

Подавление протеста происходило с особой жестокостью, и особенно отличились Силы оперативной поддержки – специальное подразделение, известное своими зверствами в мятежной провинции Дарфур.