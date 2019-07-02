Шесть сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения «Альфа», группы спецназназа «Вымпел» и два офицера управления «К» ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

По информации источника, сотрудников ФСБ подозревают в хищении 140 млн рублей в банке, название которого не уточняется. Другой источник назвал сумму хищения в 170 млн рублей.

Отмечается, что в Центре специальных назначений ФСБ идет проверка.

Газета «Ведомости» со ссылкой на источник заявила, что задержанные сотрудники ФСБ, в том числе подразделений «Альфа» и «Вымпел», подозреваются в том, что «неформально сотрудничали» с одним из столичных банков, руководству которого вменяют обналичивание.

Официального подтверждения информации пока нет.