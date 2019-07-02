Эрдоган: Взрыв в Рейханлы мог быть терактом

В Турции в результате взрыва автомобиля в городе Рейханлы в приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай погибли три человека.

По данным агентства Anadolu, погибли люди, находившиеся в машине. Еще двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В настоящее время на месте работают правоохранители и медики.