Эрдоган: Взрыв в Рейханлы мог быть терактом
В Турции в результате взрыва автомобиля в городе Рейханлы в приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай погибли три человека.
По данным агентства Anadolu, погибли люди, находившиеся в машине. Еще двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В настоящее время на месте работают правоохранители и медики.
Инцидент прокомментировал и президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его мнению, взрыв автомобиля в городе Рейханлы мог быть терактом. Это происшествие "имеет отношение к терроризму", заявил он, добавив, что "там, вероятно, была бомба".
"Трое погибших в машине были сирийцами", - цитирует Эрдогана РИА Новости.
При этом президент указал, что результатов расследования пока нет. "Подождем", - заключил Эрдоган.