Азербайджан и Болгария обсудили вопросы культуры

В ходе встречи Абульфаз Гараев дал подробную информацию о международных мероприятиях, проводимых нашей страной, и богатом культурном наследии Азербайджана. Он сказал, что важная работа ведется в области культурного развития и продвижения по всему миру. Азербайджанское государство уделяет большое внимание проектам, реализуемым в этом направлении. Наша страна заинтересована в дальнейшем развитии международных отношений в области культуры.

4 июля министр культуры Абульфаз Гараев встретился с министром культуры Болгарии Боилом Бановым, который находится в нашей стране для участия в 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Касаясь отношений между Азербайджаном и Болгарией, министр отметил, что в двух странах сложилась хорошая атмосфера сотрудничества во всех сферах. Азербайджанская сторона сделает все возможное для дальнейшего развития этой среды.

Министр культуры Болгарии Боил Банов охарактеризовал Азербайджан как страну с богатой культурой: «В качестве яркого доказательства этого я могу отметить высокий уровень гостеприимства Азербайджана на 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО».

Говоря о развитии отношений между двумя странами, болгарский министр отметил, что они заинтересованы в установлении более тесных отношений с Азербайджаном в области культуры, а также в организации взаимных визитов.

Затем министры культуры двух стран подписали программный документ о сотрудничестве в области культуры на период 2019- 2023 годов.