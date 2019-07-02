Зеленский снова поехал в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Донбасс с рабочей поездкой, в рамках которой планируется посещение Славянска и Краматорска. В Краматорске глава украинского государства примет участие в мероприятиях по случаю освобождения этих городов, пишет издание Корреспондент.net.

Также в программе представление нового председателя Донецкой областной государственной администрации. Перед этим Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью двух украинских военных в Донбассе.

Впервые в качестве президента Владимир Зеленский посещал Донбасс 27 мая.