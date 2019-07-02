Иран пригрозил захватить британский танкер
Тегеран будет «обязан» захватить британский нефтяной танкер, если задержанный в Гибралтаре иранский танкер не будет немедленно освобожден. Об этом написал в Twitter один из лидеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резайи.
انقلاب اسلامی در طول تاریخ چهل ساله خود، در هیچ معرکهای آغازگر تنش نبوده، اما در پاسخ به زورگویان و گردنکشان، تعلل نکرده و تردید به دل راه نداده است. انگلیس اگر #نفتکش_ایرانی را رفع توقیف نکند، وظیفه دستگاههای مسئول، اقدام متقابل و توقیف یک نفتکش انگلیسی است.— محسن رضایی (@ir_rezaee) 5 июля 2019 г.
«На протяжении своей сорокалетней истории ИРИ не начинала военных действий. Но Иран никогда не выражал сомнения в необходимости отвечать на беспринципные и высокомерные действия», — заявил он.
Накануне, 4 июля, власти Гибралтара, заморской британской территории, задержали танкер под флагом Панамы с иранской нефтью для перерабатывающего предприятия в Сирии из-за нарушения режима санкций. В задержании принимала участие морская пехота.
МИД Ирана назвал задержание незаконным захватом и вызвал британского посла для объяснений.