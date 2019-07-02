Так называемая Ливийская национальная армия, которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар, заявила о том, что ее силам удалось уничтожить истребитель МиГ-23УБ правительства национального согласия российским комплексом «Панцирь-С1».

Истребитель рухнул в окрестностях города Тархуна, находящегося в 80 километрах к югу от столицы страны. В Сети появились фотографии и видеокадры с места падения летательного аппарата. Видны его обломки с опознавательными знаками правительства национального согласия.

Утверждается, что оба пилота, находившиеся на борту, погибли.