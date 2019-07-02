В Ливии сбили самолет российским «Панцирем» видео
Так называемая Ливийская национальная армия, которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар, заявила о том, что ее силам удалось уничтожить истребитель МиГ-23УБ правительства национального согласия российским комплексом «Панцирь-С1».
Истребитель рухнул в окрестностях города Тархуна, находящегося в 80 километрах к югу от столицы страны. В Сети появились фотографии и видеокадры с места падения летательного аппарата. Видны его обломки с опознавательными знаками правительства национального согласия.
Утверждается, что оба пилота, находившиеся на борту, погибли.
Footage of #GNA air force MiG-23UB which was downed today by #LNA over #Tarhunah, there is big possibility that #LNA used Pantsir-S1 medium-range surface-to-air missile system in this operation pic.twitter.com/oVwxWXW8Uj— Mohamed Mansour 🇪🇬 (@Mansourtalk) 4 июля 2019 г.