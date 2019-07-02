В Тегеране бетоновоз протаранил российское посольство фото
В Тегеране груженый бетоновоз врезался в стену российского посольства, сообщили иранские СМИ. Позже информацию подтвердили и в российской дипмиссии.
Согласно информацими, бетоновоз врезался в стену российского посольства после того, как во время движения перевернулся и налетел на несколько других машин.
"Пострадавших среди сотрудников посольства нет", - цитирует представителя посольства РИА Новости.
По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов у бетоновоза. Водитель погиб. Безопасность дипмиссии полностью обеспечена, местные власти оказывают максимальную помощь в ликвидации последствий ЧП.