В Тегеране бетоновоз протаранил российское посольство фото

В Тегеране груженый бетоновоз врезался в стену российского посольства, сообщили иранские СМИ. Позже информацию подтвердили и в российской дипмиссии.

Согласно информацими, бетоновоз врезался в стену российского посольства после того, как во время движения перевернулся и налетел на несколько других машин.

"Пострадавших среди сотрудников посольства нет", - цитирует представителя посольства РИА Новости.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов у бетоновоза. Водитель погиб. Безопасность дипмиссии полностью обеспечена, местные власти оказывают максимальную помощь в ликвидации последствий ЧП.

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